Ancient # God loves the Dead

Ancient bringen auf dieser Veröffentlichung einige Remixe alter Stücke zu Tage und zwei Videos, die auf der Multimedia-CD enthalten sind. Eingeleitet wird das ganze mit dem Titelstück, einem mittelschnellen Lied mit dem verkratzten Schreigesang von Aphazel. Der ist aber nicht mehr so angenehm wie beispielsweise auf den vorigen Alben. Verglichen mit alten Stücken könnte dieses Stück auch ein Cover sein, da es nicht so recht in die Welt von Ancient passen will. Der Refrain 'Die for me' ist bestimmend im Stück und wird oft mantraartig wiederholt. Daneben bietet das Stück keine Höhepunkte: weder lassen sich interessante musikalische Passagen finden noch erwähnenswerte andere Einfälle. Mit einer anderen Stimme könnte es auch ein Rocksong sein. Danach folgt 'Trolltar – 2000', eine belanglose Neuinterpretation des Klassikers von 1995 sowie das Iron Maiden Cover 'Powerslave'. Der Anfang erinnert mich mit dem Kettengerassel und dem Kerkergeräuschen an Sinisters 'Carnificina Scelesta'. Gegenüber dem Original ist zumindest die Stimme von Aphazel erträglich, ansonsten gibt es wenige Unterschiede. Die beiden letzten Titel stammen von 'Mad Grandoise Bloodfiends', was schon für sich Grund genug ist, das Anhören zu verweigern. 'The Draining' und 'Um Sonho Psycodelico' bedürfen somit auch keiner besonderen Erwähnung, sind die Stücke eher unbedeutend.

Als Videos sind 'God Loves the Dead' und 'Um Sonho Psycodelico' vertreten. Ersteres zeigt die Gruppe im Wald stehend beim Spielen des Stückes. Das Bild hat dabei immer eine dominierende Farbe (blau, rot, braun etc.) die sich abwechselt, wie bei einem an der Kamera angefügten Farbfilter. Dazu gibt es noch ein paar Einblendungen von Friedhöfen. Die gleiche Farbästhetik gilt auch beim zweiten Video, wobei die Band hier Liveaufnahmen, Bilder und für das Video gedrehte Filmschnipsel der Musiker verwendet. Beides Videos, die in der Flut von besseren Veröffentlichungen zu Recht untergehen.

Wehrmut am 02.10.2009

01. God Loves The Dead

02. Trolltaar - 2000

03. Powerslave

04. The Draining - Remix

05. Um Sonho Psycodelico - Remix



Videos

01. God Loves The Dead

02. Um Sonho Psycodelico

27:58 min

2001





