Contradiction # The Essence of Anger

Contradiction habe ich schon mehrmals live auf der Bühne gesehen und jedes Mal konnte mich der Auftritt überzeugen, obwohl ich kein Thrash Metaller bin. Das werde ich wohl auch nie werden, jedoch übertragen Contradiction jede Menge Energie auf die Menge, so daß das Zuschauen und –hören auf jeden Fall Spaß macht. Diese Energie ist auch auf der aktuellen Veröffentlichung 'The Essence of Anger' enthalten, welche nach 20 Jahren Schaffensphase das siebte Album darstellt.

Eingeleitet wird das erste Stück mit einem Mitschnitt aus der Rede zur Nation von Bush jr. aus dem Jahre 2001, nach dem es sofort mit schnellem Schlagzeugspiel weitergeht. Auf dieses folgt ein ruhigerer Teil mit Gitarrensoli, die wiederum nach einigen Sekunden von Schlagzeugstakkati unterbrochen werden und wo auch der unverwechselbare Gesang von 'Koffer' einsetzt. Leicht heißer, jedoch immer kraftvoll brüllt er sich von Anfang an durch die Stücke und überträgt so eine immense Dynamik in die Stücke, was besonders bei Liveauftritten zum Tragen kommt. Im zweiten, titelgebenden Lied gibt es Unterstützung beim Gesang von Leif Jensen (Dew Scented), welcher eine ähnliche Stimme besitzt und so für ungeübte Thrash-Hörer, wie mich, keine Bereicherung für das Stück bringt. Bei 'Start the Action' hingegen gibt es mitunter einen Wechsel von Koffers Gesang mit einem Chor der anderen Mitglieder, der einen ruhigen Grundtenor besitzt und somit gut mit dem Geschrei kontrastiert.

In diesem Stil geht es bei den folgenden Stücken weiter, die allesamt kein gutes Wort an der amerikanischen Weltergreifungspolitik unter Bush jr. lassen. Das kann man schon an den gewählten Titeln ablesen. Der Anfang von 'Walk of Shame' irritiert mich ein wenig, weil das Gitarrenriff in den ersten Sekunden vom linken Lautsprecher zum rechten wandert – dies klingt etwas seltsam. Ansonsten ist das Lied wieder voller Energie und wird ab und an durch kurze, langsamere Passagen ausgebremst. Das beste Thrash Metal Lied auf der CD ist für mich 'Collateral Carnage', da es ständig vorantreibt und kaum Pausen läßt. Den krönenden Abschluß von 'The Essence of Anger' bildet das langsamere Stück 'Commandments'. Hier werden gut die Stimmen der Sänger im Wechsel verbunden, so daß der 'Chor' als Echo vom Sänger fungiert. Am Ende klingt das Stück ohne Instrumente aus, indem der harte Schreigesang von Koffer mit dem Chor alterniert.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es wieder ein typisches Contradiction-Album mit gutem Thrash Metal ist, einer überzeugenden Stimme und vorantreibenden Stücken. Neu am Album sind kleinere Spielereien wir mehr Soli, Stimmwechsel oder langsamere Zwischensequenzen.

Wehrmut am 25.09.2009

01. Perfect Combatants

02. The Essence Of Anger (feat. Leif Jensen)

03. Start The Action

04. The Spectator

05. Walk Of Shame

06. For The Light

07. Death Is Now

08. Life's End

09. Collateral Carnage

10. Reign Of Fear

11. Domesticated (feat. Leif Jensen)

12. Commandments

54:20 min

2009





