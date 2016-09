Finsterforst # Weltenkraft Seit dem Jahre 2004 brodelte es im Schwarzwald und so langsam fanden sich aus dieser Ursuppe Musiker, die dann endlich zwei Jahre später ihre erste Demo (Wiege der Finsternis) veröffentlichten. Es brauchte Zeit um die nötigen Mitspieler zu finden (sieben plus drei Gastmusiker), aber 2007 war es dann an der Zeit, das unausweichliche erste Album auf den Markt zu werfen.

Das besondere an Finsterforst ist die Instrumentierung mit Akkordeon, welches bei jedem Lied mitwirkt und nicht nur ergänzend eingesetzt wird wie bei manch anderen Gruppen.

Eingeleitet wird das Album mit 'Des Waldes Macht'. Es ist wie alle folgenden Stücke aus den gleichen Komponenten zusammengesetzt: Schnelle vorantreibende Rhythmen wechseln sich mit beschwingten Zwischenstücken ab, die vornehmlich vom Akkordeon getragen werden. Zuweilen kommt bei einigen Liedern auch ein anderes Instrument in den Zwischenstücken zur Geltung - Rhythmusgitarre, Oboe, Flöte... Hauptsächlich bleibt aber der schnelle Grundtenor vorherrschend, so daß genügend Gelegenheit zum Kopfschütteln geboten wird.

Das letzte und meiner Meinung nach beste Stück beginnt mit einem sich langsam steigerndem Instrumentalintro, welches dann in den Hauptteil des 13-minütigen Liedes mündet. Irgendwie kam mir das Gehörte vertraut vor und ich überlegte weshalb - es hat eine Weile gedauert aber dann war ich mir ziemlich sicher, daß es mich stark an Windir erinnert (Likeferd, 1184). Keine Kopie aber der Rhythmus, die Geschwindigkeit und selbst die Stimme schlagen in die gleiche Kerbe. Dazu gesellt sich das Akkordeon, wodurch die Musik ein wenig freundlicher klingt, aber nicht so 'spaßig' wie bei Finntroll, Ensiferum oder Equilibrium. Das Stück verfolgt danach eine ruhigere Linie, mit Flötenspiel, langsamen Rhythmen und sonorem Gesang. Hinterlegt wird es zum Teil mit dezenten Chören und einem Zusammenspiel aller Instrumente. Durch diese Wechsel wird das lange Stück nie langweilig und zeigt, welch Potential in der Gruppe steckt. Das hätten manch andere und namhaftere Gruppen nicht besser machen können. Die deutschen Texte versteht man kaum, da die Stimme angenehm heißer kreischend singt.

Finsterforst erfindet diese Art von Musik nicht neu, aber durch ihr unbeschwertes Spiel macht es Spaß der Darbietung beizuwohnen. Die Mischung aus Folk und Black Metal Elementen ist genau richtig - so daß weder in die kitschig/spaßige Ecke abgedriftet wird, aber auch kein x-tes langweiliges Black Metal Album entsteht. Wenn diese Spielfreude anhält und nicht dem Kommerz geschuldet in irgendeine Richtung umschwenkt, dann bin ich auf die nächste Veröffentlichung gespannt. Wehrmut am 22.07.2007





Titelliste



01. Verlorenen Seelen

02. Des Waldes Macht

03. Die Suche nach dem Licht

04. Lauf der Welt

05. Traumwald

06. Spiegelscherben

07. Von gloreichem Schmerz

08. Rauschende Nächte

09. Weinende Ruinen

10. Weltenpilger



Spielzeit



76:53 min



Erscheinungsjahr



2007



Internetseite



http://www.finsterforst.de



Label



Heavy Horses Records



Vergleichbarer Ohrenschmaus



Tumulus # Wodureid Otyg # Älvefärd My Infinite Kingdom # Ecstasies Over Dreaming Lady Dismal Euphony # Python Zero Antichrisis # Cantara Anachoreta



