Augrimmer # Demo Augrimmer, bestehend aus Satan (Gesang und Bass), Nord (Gitarren) und Berserker (Schlagzeug), ist eine junge Band aus dem südlichen deutschen Raum. Gegründet im Jahre 2005, um die Traditionen des Black Metals aufrechtzuerhalten. Gut so, denn mit ihrer ersten Demo zeigen sie auch gleich, was sie mit traditionellen Black Metal meinen.

Zum einem ist es die Aufmachung des Demos, welche schon mal nicht unbedingt als Demo anzusehen ist, da es sich um eine professionell erstellte CD handelt. Zwar wartet sie mit einem schmalen Booklet auf, aber selbst da kann man sehen, dass man sich mehr als nur Mühe gemacht hat, etwas Ordentliches auf die Beine zu stellen. Die notwendigen Informationen in ihm sind klar strukturiert und nicht einfach billig zusammengewürfelt. Nur das Cover hätte deutlicher sein sollen, kann man doch leider überhaupt nicht erkennen, was dargestellt werden soll. Aber dafür werden die Jungs nichts können.

Zum anderen ist es natürlich die Musik, welche uns Augrimmer auf dieser Demo präsentieren. Ein wahres Trommelgewitter bricht herein, ein vorzüglicher Kreischgesang und fantastischen Gitarrenriffs. Man kann durchaus erkennen, dass man die alten Alben von Immortal schätzt, dennoch klingt das alles schon nach mehr.

So sind ein paar, wirklich nicht viele, Ähnlichkeiten zu Endstille erkennbar. Doch muss dies nichts schlechtes heißen. Denn gepaart mit vielen eigenen Ideen klingt das Ergebnis sehr interessant. So sehr, dass man gerne mehr davon haben möchte, doch sind es leider nur 4 Songs mit einer Spielzeit von knapp 15 Minuten, welche es auf das Demo geschafft haben, was auch der einzige große Kritikpunkt ist. Aber nun ja, es ist eine Demo und soll ja Lust auf mehr machen. Und da bin ich schon sehr gespannt, was uns noch alles von Augrimmer vorgesetzt wird. pwyll am 08.07.2007





Titelliste



01. At Winterdawn

02. Deadlights

03. Leper Moon

04. Saturn the Solitaire



Spielzeit



15:01 min



Erscheinungsjahr



2007



Internetseite



http://www.augrimmer.de



Label



Eigenproduktion



Vergleichbarer Ohrenschmaus



Immortal # Diabolical Fullmoon Mysticism Enthroned # The Apocalypse Manifesto Bethlehem # Thy Pale Dominion Limbonic Art # Epitome of Illusions Akerbeltz # A Wave of Darkness



