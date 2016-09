Negura Bunget # CD-Box

Nachdem die rumänische (Black) Metal Gruppe Negura Bunget etwas bekannter geworden ist, beschloß sie ihre vorherigen Veröffentlichungen in einer Box zusammen zu fassen. In einem Pappschuber befinden sich dazu drei einzelne CDs, deren Aufmachung einander gleicht: In dunklen Tönen sind auf dem Cover und im Booklet Wald- und Berglandschaften abgebildet und man findet die Texte der Stücke. Schlicht und einfach.



CD 1 # Zîrnindu-să (1996)

CD 2 # Sala Molksa (1998, MLP) + From Transilvanian Forests (1995, Demo)

CD 3 # Măiastru Sfetnic (2000)



Ohne große Einleitung geht es gleich los mit der Musik. Mit atmosphärischen Gitarrenmelodien und einem Klanggemisch welches keine Lücken zur Erholung läßt findet man sich sofort in den Weiten von Transsilvanien wieder. Negură Bunget, was auf rumänisch soviel wie 'nebliger Wald' bedeutet, machen ihren Namen alle Ehre. Die Musik ist hart und kalt aber zugleich auch bewegend und bindend. Durch die Melodien, den Rhythmus, die gesamte Instrumentierung und nicht zuletzt durch den krächzigen Gesang entsteht eine Atmosphäre, wie man sie sich als Pagan/Black Metaller nur wünschen kann. Müßte man sie mit anderen Gruppen vergleichen, wäre Negură Bunget wohl eine Mischung aus Helheim, Arckanum und Kampfar aber mit noch mehr 'Wald- und Wiesenstimmung'. Man fühlt die Landschaft regelrecht in den Stücken.

Während der Stücke gibt es Teile, in denen die Stimme in einen Sprechgesang verfällt. Dieser überzeugt dann vor allem durch seine beschwörerische Art und unterstützt so die Gesamtstimmung. Die Stücke an sich unterscheiden sich nicht allzuviel voneinander, so das man die großen Höhepunkte oder herausragenden Stellen schlecht benennen kann. Aber jedes einzelne Stück hat in sich viele Variationen und Stellen, die es einzigartig macht. So fügen sich die zahlreichen Klangnuancen zu einem großen Machwerk zusammen, dem man sich schlecht entziehen kann.

Je neuer das Album ist, desto mehr getraut sich die Band musikalisch zu variieren. Die Melodien verlaufen mitunter zu einer Gesamtharmonie und es erscheint fast, als ob die gesamte Musik nur noch ein einziges Summen und Brummen ist. Das dritte Album dieser Box ist dann auch das, welches am düstersten klingt und stellenweise auch schaurig. Dazu werden auch vermehrt traditionelle Instrumente eingesetzt. Dazu zählen vor allem ein 'Holzhorn' und Schlagstöcke/Xylophone aus Holzelementen. Diese verleihen dem ganzen natürlich noch eine zusätzliche 'Naturstimmung' und fügen sich exzellent in die Thematik ein.

Negură Bunget macht keine Musik, die man sich mal eben so nebenbei und vielleicht auch noch Häppchenweise anhören kann. Man muß (und sollte) sich Zeit dafür nehmen. Man muß die Musik auf sich einwirken lassen, ihr Raum geben. Dann wird man merken, welch großartige Atmosphäre sich ausbreitet.

Wehrmut am 24.06.2007

CD 1 # Zîrnindu-să

01. Blăznit

02. Negrii

03. În niaz de negru

04. Dîn afundul adîncului întrupat

05. Pohvala hulă

06. De rece sîngie

07. Dupre reci îmbre

08. Vel proclet



CD 2 # Sala Molksa + From Transilvanian Forests

01. Vînt dă rău pîn valea iadului

02. Suier de solomonar

03. Sala molksa - Chanelling though art immortal

04. Dîn afundul adîncului întrupat

05. Vînt dă rău

01. Vallachorum tyranorum

02. Transilvanian fullmoon Vampirism

03. Pohvala hulă

04. De silvae transilvaniae

05. Immortality's Elogy: The Vampirism

06. De rece sîngie



CD 3 # Măiastru Sfetnic

01. Vremea locului sortit

02. În-zvîcnirea apusului

03. A-vînt în abis

04. Al locului

05. Bruiestru

06. Plecăciunea mortii

150:05 min

2004





