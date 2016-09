Morian # Sentinels of the Sun Morian ist eine finnische Rock Metal Band, die sich im Jahre 2002 formierte. Nachdem sie mit dem Demo auf gute Resonanz stießen, setzten sie ihren musikalischen Weg mit diesem Album fort, was ihre erste große Veröffentlichung darstellt.

Den Hörer erwartet eine gut produzierte und professionell gemachte, aber seichte Mischung aus eingängigen Melodien mit cleanem Gesang, die allesamt radiotauglich sind. Begleitet von rockigen Gitarren und Keyboard werden die teils schnulzigen Texte vorgetragen. In einigen Stücken wechselt der normale Gesang und es gibt Passagen mit einer Art Hardcore-Rap oder Frauenstimmen. Vergleichbar ist die Musik mit Nickelback und den poppigeren Alben von Amorphis, Anathema, Paradise Lost und Konsorten.

Der Erfolg der Gruppe baut sicherlich auf ihrer typisch kommerziellen Spielweise auf, die einer großen Masse zu gefallen scheint. Diese Melodien rauschen an einem vorüber - für den Augenblick ganz nett aber es bleibt danach nichts hängen. So kann man dieses Album eventuell als Hintergrundmusik laufen lassen, aber einen Hörgenuß stellt es nicht dar; zumindest in meinen Augen. Wehrmut am 17.06.2007





Titelliste



01. Firewalkers

02. The Legion of two

03. Away from the Sun

04. The Rats in the Walls

05. Tomorrow she comes

06. Flak Jacket

07. Sleep of the Just

08. Recoil

09. Warmongers Ball

10. Smoke and Mirrors

11. Remains (to be seen)



Spielzeit



45:24 min



Erscheinungsjahr



2007



Internetseite



http://www.morianband.com/



Label



Dynamic Arts Records



Vergleichbarer Ohrenschmaus



Therion # The Crowning of Atlantis Therion # Eye of Shiva Amorphis # Black Winter Day Amorphis # Elegy Anathema # Alternative 4



